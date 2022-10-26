Каракас, , 21:40 — REGNUM Санкции со стороны США бросают вызов принципам ООН, а также влияют на большие группы населения в мире. Об этом в своём материале для XIX Ежегодного заседания клуба «Валдай» написал заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки, президент Института мира и солидарности между народами имени Симона Боливара Карлос Рон.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В нынешних меняющихся условиях стремление США сохранить гегемонию приводит к гибридной войне мирового масштаба, включающей в себя экономическую составляющую и направленной против всех противников Америки, а не только против России или Китая. Применение односторонних принудительных мер — санкций — может иметь такие же серьёзные разрушительные последствия для больших групп населения, как и обычные военные действия. Санкции ставят под угрозу развитие и выживание, бросая вызов принципам и ценностям, согласованным международным сообществом в Уставе ООН», — написал Рон.

По его словам в процессе создания нового многополярного мирового порядка противостояние указанному американскому механизму экономической войны «не только возможно, но и необходимо».