Улан-Батор, 26 октября 2022, 21:37 — REGNUM Несмотря на негативное влияние, экономика Монголии в 2023 году может вырасти на 4-5%. Об этом заявил президент Центрального банка Монголии Бядрангийн Лхагвасурэн, обсуждая проект бюджета страны на 2023 год.

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Сейчас инфляция составляет 13,2 процента, мы проводим политику по снижению инфляции до однозначного числа в 2023 году. Восстановление экономики наблюдается в других отраслях, кроме добычи полезных ископаемых, строительства и транспортной логистики, но с начала года приток иностранной валюты замедлился, платежный баланс ухудшился, экспорт не может осуществляться в желаемом объеме», — заявил Бядрангийн Лхагвасурэн, отметив, что внешние факторы и транспортные расходы составляют 50-60% инфляции.

По словам финансиста, правительство планирует снизить инфляцию до 6 — 8%.

Эксперты считают, что достичь этой цели будет непросто.

«Думаю, задача снизить инфляцию до 6-8% — это план на 2024–2025 год. Снизить инфляцию до 8% в 2023 году очень трудно. На это есть ряд причин. Геополитические факторы, перебои в логистике, а также вопросы, связанные с южным соседом [Китаем], показывают, что нет возможности решить все проблемы», — с читает экономист Жамсрандоржийн Дэлгэрсайхан.

«Мы живём в трудное время с точки зрения внешних рисков. Раньше, до пандемии и образования геополитических рисков, мы планировали политику в сравнительно споконой среде. Но после 2019 года все мы видим, как фактор здравоохранения меняет всю мировую экономику. Не успев увидеть конец пандемии, мы столкнулись с геополитическими проблемами, которые являются не просто региональным столкновением, но и возрастают до проблемы Запада и Востока. Все это влияют на инфляцию и денежную политику», — считает эксперт Намжилдоржийн Энхбаяр.