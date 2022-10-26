Ижевск, , 21:35 — REGNUM В подъезде дома на улице Воровского в Ижевске, который пострадал от взрыва газа, продолжается техническое обследование конструкций. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Олег Бекмеметьев.

Подъезд дома в Ижевске после взрыва газа пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Сейчас в квартирах, где после инцидента была отключена подача ресурсов, восстанавливают энерго- и газоснабжение. Жители подъезда получили возможность ненадолго попасть в свои квартиры и забрать документы.

В пункте временного размещения находятся 29 человек, в том числе четыре ребенка. «Большинство разъехались по родственникам, но, если потребуется, могут переехать в ПВР и оставаться там столько, сколько потребуется», — заключил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября ранним утром на девятом этаже многоквартирного дома на улице Воровского произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Взрывом выбило окна, рамы и двери в подъезде. 41-летний мужчина, который получил ожоги 90% поверхности тела, к вечеру скончался в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Бекмеметьев говорил, что обследование конструкций подъезда может продолжаться до двух суток.

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