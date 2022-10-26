Каракас, 26 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Политика США в отношении стран Латинской Америки уже давно носит интервенционистский характер, и эта тенденция продолжается по сей день. Об этом в своём материале для XIX Ежегодного заседания клуба «Валдай» написал заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки, президент Института мира и солидарности между народами имени Симона Боливара Карлос Рон.

Diariocritico de Venezuela Беспорядки в Венесуэле

«Когда в 1823 году Джеймс Монро провозгласил пресловутую доктрину, в которой утверждалось, что американский континент закрыт для дальнейшей европейской колонизации, он сделал это не в знак признания недавно завоёванной южноамериканскими народами независимости, а скорее как вызов интересам других держав, в частности — российскому присутствию на северо-западе региона. С тех пор политика США в отношении своих южных соседей носила интервенционистский характер. Так было и во время Холодной войны, и в начале XXI века, и в любое время, когда латиноамериканские страны проявляли интерес к проведению независимой внешней политики», — написал Рон.

По его словам, экономическая война — не в новинку для Латинской Америки, а «хорошо известный в нём невоенный инструмент, направленный на принуждение народов к смене режима с ожидаемым благоприятным результатом» для американского внешнеполитического курса.

Рон напомнил, что президент США Ричард Никсон при руководстве Сальвадора Альенде рушил экономику Чили, а блокада Кубы длится уже более шести десятков лет, «не говоря уже о недавней кампании «максимального давления» на Венесуэлу»: «Это лишь некоторые примеры».