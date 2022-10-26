Претория, ЮАР, , 21:39 — REGNUM В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге на текущей неделе вероятна террористическая атака «в месте большого скопления людей», заявило 26 октября посольство США в Южной Африке на своей странице в Twitter.

Йоханнесбург (сс) Mark Hillary

«Правительство США получило информацию о том, что террористы могут совершить нападение на массовое мероприятие в некоем месте в Йоханнесбурге в Южной Африке 29 октября», — указано в сообщении дипломатического представительства.

«Посольство США рекомендовало своим сотрудникам избегать мест большого скопления людей и массовых мероприятий в районе большого Сэндтона в Йоханнесбурге в выходные дни с 29 по 30 октября», — сообщает посольство.

Время, место и цели возможной террористической атаки посольство США не указало.

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