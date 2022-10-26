Лондон, 26 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом 26 октября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, клубы достигли принципиального соглашения, а футболист уже прошел медицинский осмотр. Руководство «Челси» считает потенциальный трансфер Нкунку успешным.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 18 матчах за «быков» во всех турнирах (Суперкубок, Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов), в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Также француз получил одну желтую карточку.