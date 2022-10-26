Ереван, , 21:21 — REGNUM Ереван и Вашингтон обсудили в телефонном разговоре возможное расширение сотрудничества Армении и США. При этом чуть ранее в столице Армении побывала спикер Конгресса Нэнси Пелоси, а в конце сентября с рабочим визитом в США оказался Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. О чём это всё говорит? Отвечает Станислав Тарасов.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Похоже, Пашинян формирует независимую от Москвы среду для открытия новых возможностей в разрешении вопросов Еревана с Баку. Макрон считает, что события в регионе развиваются по сценариям Кремля. Однако в Вашингтоне, что прежняя нагорно-карабахская повестка устарела.

«В армянских изданиях появилась информацию о так называемом вашингтонском документе (или декларации) между Ереваном и Баку. Утверждается, что якобы в ближайшее время Пашинян публично объявит о готовности подписать большой договор с Баку и завершить процесс делимитации границ. При этом вопрос статуса Нагорного Карабаха выводится из повестки переговоров. Армяне Нагорного Карабаха будут определены как одни из национальных меньшинств в Азербайджане, на которых не будут распространяться какие-либо международные обязательства». Москва же, как пишут в некоторых источниках, предложила отложить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе до лучших времён.

Меж тем в случае неудачи дипломатии в регионе может вспыхнуть военный конфликт. Этого очень хочет Вашингтон, но ни в коем разе не должна допускать Москва. Так или иначе, но впереди нас ждут большие события и решения. Ведь на конец октября назначена встреча президента России Владимира Путина с лидерами Азербайджана и Армении Алиевым и Пашиняном.