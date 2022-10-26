Амстердам, 26 октября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. 26 октября в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Кройф Арена» футбольный клуб «Аякс» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Www.liverpoolfc.com Мохаммед Салах

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Иньиго Прието.

Стартовые составы команд:

«Аякс»: Ремко Пасвеер, Юрриен Тимбер, Калвин Басси, Дэйли Блинд, Хорхе Санчес, Эдсон Альварес, Дэви Классен, Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн, Брайан Броббей, Душан Тадич.

Главный тренер: Алфред Схредер.

«Ливерпуль»: Алиссон Бекер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Харви Эллиотт, Роберто Фирмино, Дарвин Нуньес, Мохамед Салах.

Главный тренер: Юрген Клопп.

В текущем сезоне 30-летний нападающий сборной Египта Мохамед Салах принял участие в 16 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.