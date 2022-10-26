Кемерово, 26 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области меняют меню и дизайн школьных столовых. Разработано три сезонных меню — осеннее, зимнее, весеннее. Родители и ученики смогут вносить в него корректировки, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Кузбасса В школьной столовой

«Полноценный горячий обед — важный фактор физического развития и эмоционального состояния детей. Вопросам организации питания мы уделяем особое внимание, и то, что в этом учебном году в школьных столовых питаются более 90% учеников, — результат совместной работы, которую мы ведем с родителями, диетологами, поварами и самими учениками, — прокомментировал ситуацию губернатор Сергей Цивилёв. — Важно сделать так, чтобы в столовой было не только полезно, но вкусно и красиво. Для этого мы запустили региональный проект «Вкусная перемена». Сейчас по данной программе модернизируем 16 школьных столовых».

По официальным данным, в школьных столовых Кузбасса бесплатно сейчас питаются 32 тысячи учеников. Недавно этот список пополнили дети мобилизованных кузбассовцев.