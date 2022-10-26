Барселона, Испания, 26 октября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. 26 октября «Барселона» в центральном матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

В последний раз «Барселона» и «Бавария» играли между собой 13 сентября в матче 2-го тура еврокубка. Тот матч завершился уверенной победой подопечных Юлиана Нагельсмана со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Люка Эрнандес (50’ Йозуа Киммих) и Лерой Сане (54’ Джамал Мусиала).

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Эктор Беллерин, Жюль Кунде, Маркос Алонсо, Алехандро Бальде, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле, Роберт Левандовски.

«Бавария»: Свен Ульрайх, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Нуссаир Мазрауи, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг.