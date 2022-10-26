Ханты-Мансийск, 26 октября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске собираются создать профессиональный театр на базе Центра искусств для одаренных детей Севера. Об этом «Югра-ТВ» сообщил директор учреждения Алексей Тарасов.

ugraclassic.ru Центр искусств в Ханты-Мансийске

Студенты Центра в таком театре смогли бы работать и получать необходимый опыт, отметил Тарасов.

Центр искусств Ханты-Мансийска в 2022 году отметил 25-летие. Сегодня в нём получают знания 736 творческих студентов со всей России. На базе Центра действуют две ступени обучения: школа-интернат со второго по девятый класс и колледж. Здесь преподают музыку, хореографию и изобразительное искусство.