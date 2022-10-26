Москва, 26 октября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Российская певица Юлия Савичева в ходе концертного выступления травмировала гитариста из своего коллектива. Об этом сообщил портал Super.ru.

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Савичева

Во время выступления Савичева решила избавиться от туфель, бросив их в воздух. Одна из них попала в голову гитаристу. Вскоре на голове у артиста образовалась рана, которая кровоточила на протяжении еще нескольких песен.

Примечательно, что о произошедшем певица узнала лишь после концерта.

Напомним, Юлия Савичева является финалисткой телепроекта «Фабрика звёзд 2» и участницей конкурса «Евровидение 2004». За свою карьеру певица выпустила шесть студийных альбомов, последний из которых вышел в 2020 году.