Санкт-Петербург, , 21:04 — REGNUM Четырехчасовая программа развлечений ребят на спортивных аттракционах началась с энергичной разминки и тимбилдинга под руководством аниматора. А прыжки на батуте, головокружительные маршруты веревочного парка и скалодрома превратили этот вечер для юных петербуржцев в настоящее приключение.

Дети с удовольствием осваивают один из скалодромов спортивно-развлекательного центра © Пресс-служба «Единой России»

Организаторами мероприятия выступили депутат петербургского парламента из фракции «Единой России» Антон Соловьев, а также администрация и предприниматели Фрунзенского района Северной столицы.

По словам Антона Соловьева, забота о семьях участников военной спецоперации ─ одно из приоритетных направлений в деятельности партии, и оно не ограничивается волонтерской помощью в решении бытовых и юридических вопросов.

«Сегодня наша главная задача ─ подарить детям из семей мобилизованных петербуржцев хорошее настроение. Хочется, чтобы ребята весело и интересно провели здесь время. Теперь такие праздники станут нашей доброй традицией. В ближайших планах ─ посещение нашими подопечными центра пляжного спорта, где мальчишки и девчонки смогут поиграть в волейбол на песке», ─ рассказал депутат.

Пригласить детей на спортивные аттракционы ─ отличная идея, считает Лариса, жена участника СВО.

Праздник начался с интенсивной разминки © Пресс-служба «Единой России»

«Моего мужа призвали 9 октября. Конечно, поначалу наши дети, Олег и Дима, были очень взволнованы. Да я и сама переживала. Но теперь мы приняли эту ситуацию, относимся к ней с понимаем. Правда, скучаем по папе, и больше всех ─ наш младший сын. И, если организаторы этого праздника предложат еще какие-нибудь развлечения, мы с Димой обязательно примем участие», ─ поделилась Лариса.

Муж в своем время отслужил на флоте, был подводником. Повестку получил в середине октября, пока находится в учебном центре, рассказала Наталья, мама еще одной юной участницы праздника.

Командная игра - лучший способ ребят познакомиться друг с другом © Пресс-служба «Единой России»

«Мы с дочкой будем его ждать, а сегодня решили прийти сюда, чтобы немного развеяться. Ире здесь очень нравится, как-то отмечала здесь день рождения подруги. С удовольствием примем приглашение на другие подобные праздники. Спорт всегда нужен и полезен», ─ отметила петербурженка.

Тем временем сотрудники петербургской общественной приемной «Единой России» собрали очередную партию гуманитарной помощи мобилизованным, которые в эти дни проходят обучение в центрах формирования и боевого слаживания. В посылках, которые будут вложены в солдатские вещмешки при отправке бойцов в зону проведения СВО ─ тёплые вещи, предметы личной гигиены, консервы и сгущённое молоко.