Для детей мобилизованных петербуржцев «Единая Россия» организовала праздник
Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Четырехчасовая программа развлечений ребят на спортивных аттракционах началась с энергичной разминки и тимбилдинга под руководством аниматора. А прыжки на батуте, головокружительные маршруты веревочного парка и скалодрома превратили этот вечер для юных петербуржцев в настоящее приключение.
Организаторами мероприятия выступили депутат петербургского парламента из фракции «Единой России» Антон Соловьев, а также администрация и предприниматели Фрунзенского района Северной столицы.
По словам Антона Соловьева, забота о семьях участников военной спецоперации ─ одно из приоритетных направлений в деятельности партии, и оно не ограничивается волонтерской помощью в решении бытовых и юридических вопросов.
Пригласить детей на спортивные аттракционы ─ отличная идея, считает Лариса, жена участника СВО.
Муж в своем время отслужил на флоте, был подводником. Повестку получил в середине октября, пока находится в учебном центре, рассказала Наталья, мама еще одной юной участницы праздника.
Тем временем сотрудники петербургской общественной приемной «Единой России» собрали очередную партию гуманитарной помощи мобилизованным, которые в эти дни проходят обучение в центрах формирования и боевого слаживания. В посылках, которые будут вложены в солдатские вещмешки при отправке бойцов в зону проведения СВО ─ тёплые вещи, предметы личной гигиены, консервы и сгущённое молоко.