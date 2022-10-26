Лагань, Калмыкия, 26 октября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В Калмыкии расследуют случай отравления угарным газом супругов, проживающих в Лагани. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Инцидент случился 23 октября. В одной из квартир газифицированного дома в результате отравления угарным газом скончалась 56-летняя женщина, а её супруг был госпитализирован.

Назначена доследственная проверка и проведение судебных экспертиз.

Известно, что предварительной причиной отравления послужило нарушение герметичности автономного газового водонагревателя.