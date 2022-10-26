Кемерово, 26 октября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Кемеровская область впервые за всю историю по итогам 1 квартала 2022 года вышла на первое место в России по темпам роста доходов и до сих пор по итогам 8 месяцев 2022 года удерживает эту позицию. Об этом во время прямого эфира 26 октября сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Наша задача — не останавливать развитие экономики Кузбасса. Ни один проект не будет заморожен, — сказал Цивилёв. — Мы пересмотрели существующие программы, чтобы максимально эффективно управлять экономикой. За все эти годы мы научились преодолевать кризисы, вместе с кузбассовцами построили множество объектов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе разработан план по диверсификации региональной экономики. До 2026 года планируется привлечь более 455 млрд рублей внебюджетных инвестиций на создание и развитие несырьевых производств в регионе.

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