Вашингтон, , 21:03 — REGNUM США хотели бы достичь полной независимости от поставок ядерного топлива из России, заявила 26 октября американский министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ по теме «Ядерное государство в XXI веке» в Вашингтоне.

Атомная энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

«США рассчитывают стать способными получать ядерное топливо из собственных источников, поэтому мы разрабатываем стратегию в сфере снабжения ураном как посредством оборонного производства, так и с помощью дополнительной добычи большего количества урана», — сказала Грэнхольм.

Так она ответила на вопрос одного из журналистов о зависимости США от российского ядерного топлива, доля которого в обеспечении потребностей страны составляет на данный момент не менее 25%.

«Очевидно, что нам нужно организовать собственную цепочку поставок, чтобы наши атомные реакторы продолжили работать», — добавила она.

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