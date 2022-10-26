Вашингтон, 26 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. США хотели бы достичь полной независимости от поставок ядерного топлива из России, заявила 26 октября американский министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ по теме «Ядерное государство в XXI веке» в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

«США рассчитывают стать способными получать ядерное топливо из собственных источников, поэтому мы разрабатываем стратегию в сфере снабжения ураном как посредством оборонного производства, так и с помощью дополнительной добычи большего количества урана», — сказала Грэнхольм.

Так она ответила на вопрос одного из журналистов о зависимости США от российского ядерного топлива, доля которого в обеспечении потребностей страны составляет на данный момент не менее 25%.

«Очевидно, что нам нужно организовать собственную цепочку поставок, чтобы наши атомные реакторы продолжили работать», — добавила она.