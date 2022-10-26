Ливерпуль, Великобритания, , 20:57 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен пригласить в команду 22-летнего центрального полузащитника «Милана» и сборной Италии по футболу Сандро Тонали. Об этом 26 октября сообщает издание Daily Express.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «мерсисайдцев» окончательно разочаровался в 26-летнем бразильском хавбеке Артуром, арендованном до конца сезона из туринского «Ювентуса».

В текущем сезоне Сандро Тонали принял участие в 14 матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также футболист получил четыре желтые карточки.

За «Милан» Тонали выступает с 9 сентября 2020 года после перехода из «Брешии» на правах аренды. После завершения сезона 2020/21 миланский клуб выкупил футболиста за 6,9 миллиона евро.