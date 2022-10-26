Луганск, , 20:55 — REGNUM Библиотечные каталоги Луганской Народной Республики пополнят 10 тыс. книг — сборники военной поэзии «Позывной Победа», «Стихи из огня», «Порохом пропахшие слова». Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодёжи ЛНР.

Научная библиотека Денис Абрамов © ИА REGNUM

Издания были переданы в Краснодонском ордена Дружбы народов музее «Молодая гвардия». Как было отмечено на церемонии, книги очень важны для дела патриотического воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине и уважения к её истории и культуре.

Поэтические сборники поступили в Луганскую Республиканскую универсальную научную библиотеку имени Горького, откуда они будут распределены между библиотеками городов и районов ЛНР.