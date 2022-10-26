Кемерово, 26 октября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Главное, о чём просят мобилизованные кузбассовцы, — позаботиться об их семьях. Об этом, отвечая на вопросы из социальных сетей, сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Всех мобилизованных мы торжественно провожаем с площади мемориала Воину-освободителю, каждую группу сопровождаем до учебных центров. Для них организовано горячее питание на пути к месту учёбы, предоставлены сухие пайки, ведётся контроль условий размещения в центрах подготовки, — рассказал глава региона. — В учебном центре постоянно работает представительство Кузбасса. Там организован склад, на который отправляем всё, что необходимо для снабжения наших военнослужащих. Туда же приходят посылки от неравнодушных граждан. В центрах работают наши врачи, которые следят за состоянием здоровья, делают необходимые прививки, если потребуется, оказывают медицинскую помощь».

Цивилёв отметил, что принял решение создать такой же учебный центр в Кузбассе, чтобы у жителей региона было больше времени для подготовки.

Напомним, ранее отмечалось, что из Кемеровской области в учебные центры отправятся ещё пять групп мобилизованных. Сейчас кузбассовцы проходят подготовку в Омске.

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