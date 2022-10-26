Москва, , 21:05 — REGNUM В Москве выпустили лимитированную серию карт «Тройка» с изображениями полотен из коллекции братьев Морозовых. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Карта «Тройка» в московском метро Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Проездные украсили работами Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Анри Эдмона Кросса и Луи Вальты. Отмечается, что для приобретения доступно сразу пять вариантов дизайна по 2 тыс. экземпляров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, метрополитен планирует закрыть на ремонт пять станций на «зеленой» ветке на юге Москвы на срок около полугода с 12 ноября 2022 года. Так, с 12 ноября для пассажиров будут недоступны станции «Царицыно», «Кантемировская», «Каширская», «Коломенская» и «Технопарк».