Турин, Италия, , 20:51 — REGNUM Туринский «Ювентус» из-за поражения в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 от португальской «Бенфики» со счетом 3:4 потерял все шансы на выход в плей-офф еврокубка. «Старая синьора» не сыграл в финальной стадии турнира впервые за девять лет.

Логотип Ювентуса

Наивысшим достижением «Ювентуса» за последние девять лет является выход в финал Лиги чемпионов УЕФА в сезона 2014/15, где туринский клуб уступил каталонской «Барселоне» со счетом 1:3. В последний раз «Ювентус» вылетал на стадии группового этапа в сезоне 2013/14. В том же сезоне «старая синьоры» дошла до полуфинала Лиги Европы УЕФА.

В Серии А 2022/23 «Ювентус», одержав пять побед и набрав 19 очков, занимает лишь восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В матче 12-го тура туринская команда на выезде сыграет с «Лечче».