Донецк, , 20:50 — REGNUM В школах Донецкой Народной Республики откроют инженерные, медицинские и другие профильные классы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР 26 октября.

В классе Minobr.astrobl.ru

Как уточнили в ведомстве, со второй четверти текущего учебного года на базе школ создадут профильные классы, которые помогут учащимся реализовать свой потенциал, заниматься научно-исследовательской деятельностью, сделать осознанный выбор будущей профессии.

В 26 школах ДНР заработают 47 психолого-педагогических, медицинских и инженерных классов, а при поддержке госкорпорации «Роскосмос» — космические классы.