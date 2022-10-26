Москва, , 20:48 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь–август 2022 года составил 20 трлн 884,5 млрд рублей. Такие данные приводит 26 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 17 трлн 648,8 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 18,3%.

При этом сообщается, что доля прибыльных организаций в России за январь–август сократилась на 1,1 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и составила 71,1%. Доля убыточных организаций выросла соответственно до 28,9%.

Согласно данным Росстата, за январь–август 40,6 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 24 трлн 791,7 млрд рублей, что на 26,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 16,4 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 3 трлн 907,2 млрд рублей, что 2,1 раза больше прошлогоднего показателя.