Норильск, Красноярский край, , 20:46 — REGNUM Из-за задымления трансформаторной подстанции в шахте «Ангидрит» в Норильске организована проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В шахте

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на глубине 70 метров. В настоящее время задымление ликвидировано. Находившиеся в шахте 36 рабочих эвакуированы. Пострадавших нет.

На место для выяснения всех обстоятельств выехал прокурор города. К проверке также привлечены специалисты Ростехнадзора, Государственной инспекции труда и МЧС.

Отметим, что в шахте «Ангидрит» добывают ангидрит, который используется для приготовления закладочного материала подземных выработок.