Милан, Италия, , 20:43 — REGNUM 26 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 примет чешскую «Виктории» из Пльзени. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ассистенты главного судьи — Маркус Кулум и Николас Ниберг.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Андре Онана, Дензел Думфрис, Франческо Ачерби, Федерико Димарко, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

Главный тренер: Массимилиано Фэррис.

«Виктория»: Йиндржих Станек, Лукаш Гейда, Мохамед Тиджани, Людек Перница, Джон Москера, Павел Буча, Милан Гавель, Лукаш Калвах, Эрик Йирка, Адам Влканова, Форчун Бэсси.

Главный тренер: Михал Билек.