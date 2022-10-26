Донецк, 26 октября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Объём угледобычи на государственных и частных шахтах Донецкой Народной Республики в 2023 году может достичь 7 млн тонн. Об этом сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Добыча угля на угледобывающих предприятиях, входящих в сферу управления минуглеэнерго ДНР, в 2023 году планируется в размере 3,5 млн тонн, с учётом частных шахт и артелей — порядка 7 млн тонн», — цитирует Черткова Донецкое агентство новостей.

На подведомственных минуглеэнерго шахтах планируется увеличить добычу до 6,5 млн тонн угля в год. Планируется также ликвидировать убыточные угледобывающие предприятия, модернизировать наиболее перспективные — шахты имени Скочинского и Засядько, инфраструктура которых пострадала в результате обстрелов ВСУ.