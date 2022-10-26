Москва, , 21:00 — REGNUM Инициатива Турции по введению единого алфавита в странах Туркестана в итоге приведёт к повсеместному замещению русского языка в регионе турецким языком. Об этом заявил главный научный сотрудник Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН имени Примакова Алексей Малашенко, передаёт «Независимая газета».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Молодёжь уже через поколение будет изучать не русский язык, а турецкий. Ничего хорошего из этого не выйдет, переводить на турецкий придется и школы, и вузы. Это идеологема, и работать она будет на Турцию, на Реджепа Эрдогана, если он надолго задержится у власти», — подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что это приведёт к полной переориентации Туркестанского региона с Москвы на Анкару и интеграционные совместные объединения с Турцией.

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По словам Малашенко, в последние годы в странах Туркестана наблюдается активное сокращение использования русского языка и активизация национальных языков — преимущественно по причине преобладания доли коренного населения среди их жителей.

«Например, в Казахстане уже более 70% населения страны — казахи. Поэтому казахский язык доминирует во всех сферах жизнедеятельности страны. Азербайджан этот этап прошел лет десять назад. Русский язык останется языком межнационального общения и будет использоваться, чтобы сохранить контакты с бывшими советскими республиками», — подытожил политолог.

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