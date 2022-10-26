Москва, , 20:41 — REGNUM Курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил снижаться на торгах в среду, 26 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,75 рубля, что на 26 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 42 копейки и к закрытию достиг 61,90 рубля.

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