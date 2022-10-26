Москва, , 20:40 — REGNUM В правительстве РФ обсудили стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

В документе прописаны этапы достижения национальных целей, среди которых: обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, выполнение задач по повышению доступности жилья, улучшение качества городской среды, модернизация ЖКХ и ряд других.

Марат Хуснуллин рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года:

«Это первый подобный документ в сфере строительства. Общая стоимость реализации стратегии — около 150 трлн рублей. Новая градостроительная политика направлена на сбалансированное инфраструктурное развитие, раскрытие потенциала регионов. Необходимо обеспечить доступность жилья не менее чем для 2/3 граждан, для этого к 2030 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» построят 1 млрд кв. м жилья.

Помимо жилищного строительства будет запущена комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Подготовлена пятилетняя программа по строительству с объемом финансирования 4,7 трлн рублей. Более 900 объектов будет построено в 83 регионах благодаря программе «Инфраструктурное меню».