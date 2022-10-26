Москва, , 20:43 — REGNUM В Министерстве внутренних дел РФ назвали самые распространенные виды краж в Москве. Об этом сообщил заместитель начальника 6-го отдела УУР столичного ГУ МВД России управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Вячеслав Отраднов в ходе пресс-конференции, которая прошла в редакции «Вечерней Москвы», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, самыми распространенными видами краж в столице являются квартирные кражи и угон автотранспорта. Помимо этого, в ведомстве уточнили, что большое количество краж совершается дистанционно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье неизвестные грабители проникли в дом художницы Галины Быстрицкой, украли у нее 1 млн рублей и заставили женщину отдать ключи от автомобиляВ.

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