26 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 21:25 — REGNUM Назначенный 25 октября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже на второй день в должности столкнулся к лидером Консервативной партии Киром Стармером на парламентском заседании.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидер лейбористов традиционно высказался за необходимость проведения всеобщих выборов, на что новый премьер смог ответить только предвыборным лозунгом Консервативной партии 2019 года.

«На публику он заявляет, что хочет развивать север, а потом он хвастается тем, что пытается вывести жизненно важное финансирование из неблагополучных территорий. Он говорит одно, а делает совершенно другое. Даже его сторона (Консервативная партия, в Вестминстере партия, одержавшая победу на выборах, занимает одну сторону, а оппозиционные партии — другую — прим. Д. С.) знает, что он не на стороне рабочего населения. Именно поэтому единственный раз, когда он участвовал в выборах, его обошла бывший премьер-министр (Лиз Трасс — прим. Д. С.), которую потом обошел салат-латук. Так почему бы ему не проверить и не позволить рабочему классу высказаться и провести всеобщие выборы?» — предложил Стармер.

Ряд комментаторов согласны с тем, что досрочные выборы провести необходимо, но голосовать на них нужно точно не за консерваторов или лейбористов, они управляли страной по очереди на протяжении века, а «хорошей жизнью» население они так и не обеспечили.

«Нам определенно нужны всеобщие выборы, но нужно поспособствовать тому, чтобы люди голосовали тактически. Если честно, как бывший член Лейбористской партии, скажу, что я бы не стал голосовать ни за лейбористов, ни за консерваторов. Обеими партиями движут только деньги и СМИ», — рассказал @RockRollDriver.

Часть пользователей обеспокоены тем, что любые выборы и предвыборные кампании, которые будут проводиться, отвлекут внимание политиков от внутренних проблем, которые нужно решит здесь и сейчас.

«Я не сомневаюсь в том, что проведение всеобщих выборов необходимо, тем не менее в условиях текущего кризиса они просто сдвинут приоритет с проблем, с которыми мы столкнемся сегодня и завтра. Неважно, кто сейчас у руля, сначала нужно решить срочные проблемы страны», — написал @ripley_jackie.

Среди комментаторов есть те, кто не уверен, что и Риши Сунак надолго задержится на Даунинг-стрит. Поэтому они боятся, что «премьерская карусель» будет продолжаться, пока не придет время для очередных всеобщих выборов.

Риши Сунак UK Government

«Мне интересно, сколько раз они могут «сделать всё заново» перед тем, как будут проведены выборы. Какое есть правило? Или у каждого в парламенте есть возможность стать премьер-министром?» — поинтересовалась @Jorrdanna2.

В комментариях предложили напомнить Сунаку, что свое предвыборное обещание Консервативная партия за три года пока не исполнила, и именно поэтому они считают необходимым провести досрочные выборы.

«Может быть, кто-то скажет Сунаку, что этот «мандат» не исполняется, что они не справляются?» — прокомментировал @Spoon363.

Пользователи напомнили, что тори твердят о том, что именно они помогут стране и будут работать на благо британского народа, уже на протяжении 12 лет, но ничего так и не изменилось за это время.

«Сколько еще лет тори будут заявлять, что у них есть мандат? Когда они уже поймут, что они не могут и никогда не сделают Национальную службу здравоохранения лучше и ничего не разовьют, не сделают границы безопаснее и не исправят общественные службы? Они не справились, и точка», — добавил @boykettle_dave.

Некоторые пользователи нашли в сети интервью с молодым Риши Сунаком, где он рассказывает о своих друзьях, и пришли к выводу, что он просто не знает, что такое «рабочий класс».

«У меня есть друзья-аристократы, у меня есть друзья из высшего класса, из рабочего класса. Хотя нет, из рабочего нет», — говорил молодой политик.

«Шутки в сторону. У Риши Сунака просто немного другое определение рабочего класса. Так что он для него и работает!» — отметил @juieshetye.

Напомним, Кир Стармер не обошелся без призыва к проведению всеобщих выборов и в поздравлении Риши Сунака с новой должностью.

Кир Стармер Keirstarmer.com

«Поздравляю Риши Сунака с тем, что он стал премьер-министром и вошел в историю как первый британский азиатский премьер-министр. Тори разрушили экономику низкими зарплатами, высокими ценами и кризисом стоимости жизни. Обществу нужно новое начало и право выбора будущего для Британии», — написал политик в своем Twitter-аккаунте.

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