Амвросиевский район, ДНР, 26 октября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Освобождённые от ВСУ города могут достаться с «пакетом проблем» из-за действий киевских картелей. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на совещании в Амвросиевке.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«С учетом того как ведет себя противник мы получим свои города, я говорю про Славянск, Краматорск, с достаточным пакетом проблем», — цитирует Пушилина РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало, что подписание документов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялось 30 сентября в Москве. Эти четыре региона вошли в состав РФ по итогам референдумов, состоявшихся 23 — 27 сентября. За вхождение в состав России во всех четырёх регионах проголосовало абсолютное большинство.