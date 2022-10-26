Новосибирск, , 20:34 — REGNUM Отношение к Израилю в западном сообществе является практически общепризнанным критерием политкорректности, принимая во внимание трагедию Холокоста и другие моменты драматической судьбы еврейского народа в прошлом веке. Об этом во время разговора с корреспондентом сказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Напомним, ранее обозреватель National Review Бобби Миллер написал, что сокращение поддержки западных стран угрожает Владимиру Зеленскому после его необдуманной критики в адрес Израиля за недостаточную помощь Киеву.

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«Подобное следование стандартам политкорректности в отношении Израиля распространяется и на ведущие страны и политиков западного мира, включая США. Поэтому привычка к «информационной вседозволенности», закрепившаяся в последнее время может сыграть весьма неприятную шутку с лидерами некоторых стран, позволяющим себе выход за рамки подобных неписанных правил», — сказал Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в своём видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference Владимир Зеленский раскритиковал власти Израиля за то, что ими принято решение не поставлять вооружения Киеву.