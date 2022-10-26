Москва, , 20:30 — REGNUM Проект трёхлетнего бюджета к новой реальности не адаптирован. Об этом заявил в своём телеграм-канале депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков («Справедливая Россия — За правду»).

Александр Ремезков Пресс-служба Госдумы РФ

«Наша страна находится в принципиально новой геополитической и экономической реальности. Федеральный бюджет в 2023—2025 годах будет исполняться в сложнейших условиях, которые требуют значительных затрат на проведение специальной военной операции, выплат денежного довольствия военнослужащим и социальных пособий их семьям, финансовой поддержки регионов, принимающих беженцев, расходов на выплаты жителям четырех новых субъектов федерации и восстановление их инфраструктуры на их территории. К сожалению, проект трёхлетнего бюджета к новой реальности не адаптирован», — пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ 26 октября 2022 года приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023−2025 годы. Против проекта главного финансового документа страны выступили фракции КПРФ и СРЗП, поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

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