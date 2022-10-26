Луганск, , 20:22 — REGNUM Руководство Луганской железной дороги объявило о возобновлении движения ряда пригородных поездов. Об этом сообщается на сайте официального информационного агентства Луганской Народной Республики (ЛНР) «Луганский информационный центр» (ЛИЦ).

Электричка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, с 25 октября восстанавливается движение пригородных поездов Луганск — Дебальцево и обратно, Дебальцево — Родаково и обратно, Родаково – Мануиловка и обратно, Луганск – Мануиловка.

Вместе с тем по техническим причинам ранее было приостановлено движение ряда пригородных поездов.