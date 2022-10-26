Тегеран, , 20:33 — REGNUM Боевики, стрелявшие в людей в Ширазе, не являются гражданами Ирана, сообщает вечером 26 октября иранское агентство Tasnim.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Террористы, напавшие сегодня вечером на мавзолей в Ширазе, не являются гражданами Ирана», — указано в сообщении.

Напомним, 26 октября трое неизвестных преступников открыли огонь по людям, находившимся на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана.

Двое нападавших были задержаны.

По данным иранских СМИ, в результате этого теракта погибло до 15 человек, ещё 45 получили ранения.

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