* запрещённая в России организация

Бишкек, , 20:19 — REGNUM Министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 26 октября.

Блокировка

Так киргизстанские власти отреагировали на публикацию противоречащих национальным интересам Киргизии недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооружённом конфликте, произошедшем 14 — 17 сентября 2022 года.

Министерство установило наличие видеоматериала на ресурсе «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа» — СМИ, признанного в РФ иностранным агентом) под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана».

В ведомстве отмечают, что это видео содержит элементы языка вражды, фейков о якобы нападении киргизских военных на Таджикистан, нагнетающую обстановку и вызывающую ненависть в обществе информацию, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области.

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«Азаттык Медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) проигнорировало обращение Министерства культуры с требованием соблюдать законодательство о защите от ложной информации и удалить этот порочащий Киргизию фейковый видеоматериал.

В результате чего и было принято решение приостановить работу в киргизском сегменте интернета сайта «Азаттык Медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.

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