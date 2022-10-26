Элиста, 26 октября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В Калмыкии 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Андрей Борисович Карнаухов. В гости к фронтовику пришли глава Калмыкии Бату Хасиков и депутат Госдумы РФ Бадма Башанкаев («Единая Россия»).

ИА REGNUM Ветеран

«Встреча получилась тёплой. Рад, что Андрей Борисович находится в добром здравии. Вручили нашему уважаемому юбиляру [денежный] сертификат на улучшение жилищных условий», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

Андрей Борисович Карнаухов сражался с гитлеровскими захватчиками в степях Калмыкии, а День Победы встретил в Берлине. Фронтовик участвовал в освобождении территории бывш. УССР и Польши, воевал под Харьковом и на Дону. Несмотря на тяжёлое ранение, снова вернулся на фронт.

После войны вернулся в Калмыкию, где продолжил трудиться на благо малой родины.