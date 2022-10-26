Бишкек, 26 октября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Национальное пожарное агентство Южной Кореи безвозмездно передало Киргизии четыре машины «скорой помощи» и экипировку для медицинских специалистов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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Также глава управления пожарной службы провинции Кёнгидо Ким Сёнву пообещал организовать для сотрудников МЧС и Минздрава Киргизии тренинги по использованию современных пожарных и медицинских машин.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что годом ранее Южная Корея также подарила и помогла доставить в Киргизию четыре спецавтомобиля — две кареты «скорой помощи» и две пожарных машины.

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