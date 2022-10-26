Бишкек, 26 октября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. На минувшей неделе министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев посетил Туркмению и договорился о закупке 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщил сам глава Минэнерго на заседании парламента.

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По словам высокопоставленного чиновника, сейчас его помощник также находится в Ашхабаде, где ведёт переговоры о поставках 350 млн кубометров природного газа.

«Отключений электроэнергии зимой не будет. Тарифы пока останутся прежними. Безлимитный тариф в 5,04 сома (3,76 рубля) введён для тех, кто хочет отапливать жилье электричеством и готов платить», — подытожил он.

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