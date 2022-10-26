Ставрополь, 26 октября 2022, 20:10 — REGNUM Ставропольский край отправил очередную партию гуманитарного груза для «Солдатского привала», который организовала Белгородская область для военнослужащих. Это уже 11-я машина с продуктами питания и необходимыми в быту вещами для участников специальной военной операции.
Он поблагодарил активистов «Единой России» и всех неравнодушных граждан, участвующих в сборе гуманитарного груза для военнослужащих. Кроме того, Владимиров напомнил о решении краевых властей создать свои «Солдатские привалы» на территории Ставрополья. Они появятся в скором будущем, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы.
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