Ставрополь, 26 октября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Ставропольский край отправил очередную партию гуманитарного груза для «Солдатского привала», который организовала Белгородская область для военнослужащих. Это уже 11-я машина с продуктами питания и необходимыми в быту вещами для участников специальной военной операции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солдатская каша

«Накануне направили на Белгородчину уже 11-ю машину с долгохранящимися продуктами и вещами, которые пригодятся нашим бойцам на передовой. Вес груза составил около пяти тонн. Всего же с начала акции отправили уже 55 тонн гуманитарной помощи», — написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров .

Он поблагодарил активистов «Единой России» и всех неравнодушных граждан, участвующих в сборе гуманитарного груза для военнослужащих. Кроме того, Владимиров напомнил о решении краевых властей создать свои «Солдатские привалы» на территории Ставрополья. Они появятся в скором будущем, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы.