Уфа, , 20:07 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Ак Барс» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Салавата Юлаева» дубль оформил нападающий Сергей Шмелёв, ещё по шайбе забросили форварды Иван Дроздов и Владислав Картаев. У «Ак Барса» отличился нападающий Михаил Глухов.

Для «Ак Барса» это поражение стало девятым в 10 последних матчах. При этом подопечные Олега Знарка проиграли «зелёное дерби» во второй раз подряд — 22 октября «Салават» победил в Казани счётом 3:2.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 35 очков. «Автомобилист» идёт на втором месте в Восточной конференции с 31 очком.

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