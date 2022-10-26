Москва, 26 октября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Актер Сергей Безруков принял участие в съемках программы «Спокойной ночи, малыши». Об этом артист сообщил в личном микроблоге.

Персонажи телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Степашка, Филя и Хрюша

В новых выпусках артист выступит в роли одного из ведущих и прочитает сказки для детей. Уточняется, что эпизоды передачи с участием Безрукова выйдут в телеэфир в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Безруков «поблагодарил» Канаду за введенные против него санкции. Актер уточнил, что о санкциях ему стало известно в утро дня рождения.