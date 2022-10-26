Магнитогорск, Челябинская область, , 20:01 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Филипп Майе, Николай Голдобин и Никита Коростелёв.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 35 очков. «Автомобилист» идёт на втором месте в Восточной конференции с 31 очком.

Читайте также: «Адмирал» в серии буллитов обыграл «Северсталь» в матче КХЛ