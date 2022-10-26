26 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 20:49 — REGNUM Американский журнал Foreign Policy написал о контактах между коммандос Афганистана и вербовщиками, якобы представляющими Россию. Журналисты утверждают, что афганским военным поступают предложения присоединиться к российским войскам в ходе спецоперации на территории бывш. УССР. И хотя публикация может оказаться очередной уткой западных СМИ, рациональное зерно в представленных умозаключениях есть.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Россия не привлекала для участия в спецоперации иностранные военные структуры. В то время как на стороне Киева воюют полтора десятка иностранных вооружённых формирований, в том числе девять частных военных компаний. Только по открытым данным, за нацистов четыре американские ЧВК — Academi, Greystone Ltd, Kellogg, Brown and Root, а также Amentum. Ещё одна, Northbridge Services Group, формально зарегистрирована в Доминиканской Республике, но на деле также комплектуется американцами. За Киев — британская ЧВК G4S, германская Asgaard German Security Group, польская ASBS Othago и даже турецкая SADAT.

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Первый опыт работы с иностранцами — добровольцами из стран СНГ — получился со знаком минус. Среди проходивших подготовку на полигоне в Белгородской области оказались два террориста, которые повернули оружие в сторону сослуживцев. Однако этот инцидент говорит о проблемах системы военной подготовки, где ответственные чины не смогли распознать опасность. А не исключено, и целенаправленную диверсию иностранных спецслужб.

Не секрет, что в иностранных ЧВК хватает не просто иностранцев, но и головорезов с трудной биографией. Языковой барьер им вовсе не мешает стрелять из автоматов и РПГ. Армии стран НАТО набирают и вооружают формирования «повстанцев», охотно нанимают боевиков и даже террористов для выполнения задач. И неудивительно, если кто-то захотел «разубедить» Россию использовать военнослужащих других стран.

Афганские военные Afghanistan Matters

Таким провокациям поддаваться нельзя. Во-первых, среди иностранных военных есть ценные кадры с хорошим опытом, которые могут принести пользу. Во-вторых, иностранцы могут подойти для штурмовых групп, одного из самых непростых участков работы (а, напомним, в некоторых операциях НАТО использует штурмовиков только из добровольцев, «повстанцев» и ЧВК). В-третьих, противостояние на территории б. УССР выходит далеко за её пределы. Оно имеет идейный и даже религиозный контекст, который некоторые участники и командиры называют борьбой традиционных религий и сатанизма. Но пока жители других стран могут встать лишь на сторону Зла.

«Не понимаю тех, кто не видит очевидного — нашу Родину хотят разбить на кусочки, унизить, втоптать в грязь и, в конце концов, испоганить нашу веру и культуру, чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности. Я неспроста использую слово «сатанизм». Действительно, там, на Западе, против России открыто действует сатанизм. Сатанистская демократия — это когда защищают права атеистов, но оскорбляют верующих», — написал в личном блоге глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он назвал ответ на это джихадом, что можно перевести как борьба за веру. Есть те, кто с ним не согласится, но и понимание позиция главы Чечни найдёт у жителей многих стран, мусульманских и не только. И даже целых государств. Так, на днях президент Сирии Башар Асад заявил о готовности оказать России военную помощь, если она попросит.

Если российские вербовщики — не выдумка Foreign Policy, то это весьма перспективный способ переломить ситуацию на территории б. УССР. Большинство населения мира живёт в дружественных России странах. По совпадению — там же наиболее сильные и многочисленные армии. А где брать пополнение в «сатанинских» рядах? Не в ЛГБТ же!