Москва, 26 октября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Объём промышленного производства в России в сентябре вырос на 0,5% по сравнению с августом, а снижение показателя в годовом выражении ускорилось до 3,1% с 0,1% в предыдущем месяце. Об этом 26 октября сообщает Росстат.

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В целом за январь–сентябрь 2022 года промышленное производство в стране выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в сентябре сокращение объёмов производства в годовом выражении показали все четыре сектора промышленного производства, учитываемых при расчёте показателя.

Добыча полезных ископаемых в сентябре снизилась на 1,1% в сравнении с предыдущим месяцем и на 1,8% в годовом выражении. В частности, добыча нефти и газа сократилась на 1,9% и на 2,2% соответственно, добыча нерудных ископаемых — на 5,5% и 1,8%, добыча металлических руд — на 4,3% и 6,5% соответственно.

Обрабатывающие отрасли в сентябре показали рост на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, но сократились на 4, % в годовом выражении.

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения в сентябре увеличили объёмы генерации электроэнергии и выработки пара на 6% в месячном выражении, но сократили на 1,5% в годовом выражении.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, за месяц выросли на 4,2%, но в годовом выражении сократились на 7,5%.