История вопроса

После начала специальной военной операции ВС России по денацификации и демилитаризации б. УССР в зоне боевых действий сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Вооруженные силы России и другие государственные структуры РФ взяли на себя гуманитарную миссию по спасению населения и оказанию всей необходимой помощи. Масштабы поддержки увеличились после возвращения четырех регионов в состав России.